Российский президент Владимир Путин пригласил в Москву представителей Азербайджана и Армении.

Об этом пишет пишет РИА Новости.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — цитирует издание официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Одновременно с этим французское информационное агентство «Франс Пресс» заявляет, что перемирие в Нагорном Карабахе могут заключить уже сегодня вечером или в субботу, 10 октября.

«Страна» со ссылкой на пресс-службу президента Франции пишет, что «президент республики (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) беседовал с армянским премьер-министром, господином Николом Пашиняном вчера вечером и с президентом Азербайджанской республики, господином Алиевым сегодня утром. Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная».

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Одновременно с этим парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке военных в Нагорный Карабах. Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп:

«Азербайджанские вооруженные силы за последние несколько дней показали всему миру, что они способны самостоятельно добиться победы, проявив решимость и упорство в освобождении оккупированных территорий. Поэтому я не думаю, что такое предложение об использовании в зоне конфликта турецких военных будет необходимо. Но Турция отправит военных в Карабах в случае вмешательства третьих сил в этот конфликт, игнорируя резолюции ООН».