Алмазбек Атамбаев, который является бывшим президентом Киргизии, был задержан. Об этом сообщает источник Sputnik Kyrgyzstan.
Как передает портал Народная Правда, ему дали подозрение в организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Исходя из информации СМИ, его супруга Раису и сыновья Кадыра и Сейида также были задержаны.
Также сообщалась информация о том, что задержали телохранителей экс-президента.
5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за результатов парламентских выборов.
Народ был недоволен тем, что в гонке лидируют две партии — Биримдик, в состав которой входит родной брат действующего президента страны, а также Мекен Кыргызстан, которую якобы финансирует экс-заместитель главы Государственной таможенной службы.
Протесты через какое-то время переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстрантам удалось захватить здание парламента.
6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к людям. Как заявляет президент, в стране произошла попытка государственного переворота.
По поручению президента ЦИК провела расследование нарушений на выборах и признала их недействительными.
Напоминаем, что дебати между Трампом і Байденом были отменены.
Также сообщалось о перемирии между Арменией и Азербайджаном.