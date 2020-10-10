Алмазбек Атамбаев, который является бывшим президентом Киргизии, был задержан. Об этом сообщает источник Sputnik Kyrgyzstan.

Как передает портал Народная Правда, ему дали подозрение в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Исходя из информации СМИ, его супруга Раису и сыновья Кадыра и Сейида также были задержаны.

Также сообщалась информация о том, что задержали телохранителей экс-президента.

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за результатов парламентских выборов.

Народ был недоволен тем, что в гонке лидируют две партии — Биримдик, в состав которой входит родной брат действующего президента страны, а также Мекен Кыргызстан, которую якобы финансирует экс-заместитель главы Государственной таможенной службы.

Протесты через какое-то время переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстрантам удалось захватить здание парламента.

6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к людям. Как заявляет президент, в стране произошла попытка государственного переворота.

По поручению президента ЦИК провела расследование нарушений на выборах и признала их недействительными.

Напоминаем, что дебати между Трампом і Байденом были отменены.

Также сообщалось о перемирии между Арменией и Азербайджаном.