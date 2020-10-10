Сегодня, 10 октября, в столице Украины, в Киеве, было зафиксировано 532 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным антирекордом.
Как передает портал Народная Правда, всего в столице за время пандемии было обнаружено 26 995 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
За все время пандемии ушло из жизни 469 человек, за минувшие сутки скончалось 6 больных.
Исцелиться получилось у 9 627 жителей Киева, за прошедший день выздоровело 216 лицам.
Заболело:
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- 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
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- 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет
- 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
Также коронавирусной инфекцией заболели 21 медицинских работника.
В больницы Киева было госпитализировано 82 пациента. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем медработников.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах Киева:
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- Деснянский — 117 случаев;
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- Дарницкий — 89 случаев;
- Днепровский — 67 случаев.
Напоминаем, что как будет происходить тестирование на коронавирус в частных лабораториях.