Как передает портал Народная Правда, всего в столице за время пандемии было обнаружено 26 995 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

За все время пандемии ушло из жизни 469 человек, за минувшие сутки скончалось 6 больных.

Исцелиться получилось у 9 627 жителей Киева, за прошедший день выздоровело 216 лицам.

Заболело:

279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет



214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет



25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также коронавирусной инфекцией заболели 21 медицинских работника.

В больницы Киева было госпитализировано 82 пациента. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем медработников.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах Киева:

Деснянский — 117 случаев;



Дарницкий — 89 случаев;



Днепровский — 67 случаев.

Напоминаем, что как будет происходить тестирование на коронавирус в частных лабораториях.

Также в Украине новый антирекорд на момент 10 октября.