Максим Степанов, который является министром здравоохранения Украины, поделился тем, как заболевших коронавирусной инфекцией планируют лечить плазмой крови с антителами к COVID-19.

Как передает портал Народная Правда, по словами министра, сейчас во многих странах мира проводят данный эксперимент. Ученые собирают гипериммунную плазму, то есть плазму людей, которые уже переболели коронавирусом, и изготавливают иммуноглобулин.

«Мы тоже начинаем этот процесс. Сначала нам надо собрать плазму, а затем передать на изготовление этого иммуноглобулина, чтобы потом уже в рамках клинических испытаний начать использовать его на территории Украины», — рассказывает Степанов.

Как отмечает глава Минздрава, обычный иммуноглобулин уже показал достаточно хорошие результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией, в следствии этого, его могут внести в протокол лечения заболевших.

9 октября во время заседания Кабмина сообщили о планах начать экспериментальное лечение больных коронавирусом иммуноглобулином. Если испытания пройдут положительно, его будут использовать для лечения.

Напоминаем, что сообщалось о новом антирекорде на момент 10 октября.

Также в Киеве из-за пациентов с COVID-19 закончились места в больницах.