По состоянию на сегодняшнее утро, 10 октября, эпидситуация в Украине не идет на улучшение. За все время пандемии подтвердилось 256 266 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как передает портал Народна правда, за сутки было обнаружено 5 728 украинцев, которые заболели коронавирусом.
Всего за время пандемии вирус сгубил жизни 4 887 пациентов. Выздоровело за все время от страшного вируса 112 570 гражданам страны.
В Украине было проведено более 2,5 млн тестов методом ПЦР.
Сложная ситуация сохраняется в таких регионах страны: Харьковской (23 852), Львовской (22 386) и Одесской (16 445 ).
COVID-19 в регионах Украины:
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- Винницкая область — 7 466 случаев;
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- Волынская область — 9 527 случаев;
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- Днепропетровская область — 8 580 случаев;
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- Донецкая область — 5 599 случаев;
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- Житомирская область — 8 024 случая;
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- Закарпатская область — 10 761 случай;
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- Запорожская область — 5 346 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 15 000 случаев;
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- Кировоградская область — 1 288 случаев;
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- Киевская область — 10 892 случая;
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- Львовская область — 22 386 случаев;
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- Луганская область — 1 712 случаев;
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- Николаевская область — 4 394 случая;
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- Одесская область — 16 445 случаев;
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- Полтавская область — 4 206 случаев;
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- Ровенская область — 14 259 случаев;
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- Сумская область — 6 633 случая;
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- Тернопольская область — 15 590 случаев;
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- Харьковская область — 23 852 случая;
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- Херсонская область — 1 806 случаев;
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- Хмельницкая область — 8 464 случая;
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- Черновицкая область — 16 137 случаев;
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- Черкасская область — 5 479 случаев;
- Черниговская область — 5 425 случаев.
Напоминаем о статистике заболеваемости коронавирусом на момент 10 октября.