По состоянию на сегодняшнее утро, 10 октября, эпидситуация в Украине не идет на улучшение. За все время пандемии подтвердилось 256 266 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народна правда, за сутки было обнаружено 5 728 украинцев, которые заболели коронавирусом.

Всего за время пандемии вирус сгубил жизни 4 887 пациентов. Выздоровело за все время от страшного вируса 112 570 гражданам страны.

В Украине было проведено более 2,5 млн тестов методом ПЦР.

Сложная ситуация сохраняется в таких регионах страны: Харьковской (23 852), Львовской (22 386) и Одесской (16 445 ).

COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область — 7 466 случаев;



Волынская область — 9 527 случаев;



Днепропетровская область — 8 580 случаев;



Донецкая область — 5 599 случаев;



Житомирская область — 8 024 случая;



Закарпатская область — 10 761 случай;



Запорожская область — 5 346 случаев;



Ивано-Франковская область — 15 000 случаев;



Кировоградская область — 1 288 случаев;



Киевская область — 10 892 случая;



Львовская область — 22 386 случаев;



Луганская область — 1 712 случаев;



Николаевская область — 4 394 случая;



Одесская область — 16 445 случаев;



Полтавская область — 4 206 случаев;



Ровенская область — 14 259 случаев;



Сумская область — 6 633 случая;



Тернопольская область — 15 590 случаев;



Харьковская область — 23 852 случая;



Херсонская область — 1 806 случаев;



Хмельницкая область — 8 464 случая;



Черновицкая область — 16 137 случаев;



Черкасская область — 5 479 случаев;



Черниговская область — 5 425 случаев.

Напоминаем о статистике заболеваемости коронавирусом на момент 10 октября.

Также лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк болен COVID-19.