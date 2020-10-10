За прошедшие сутки, 10 октября, наибольшее количество заразившихся коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в Киеве и других регионах страны: Харьковской, Тернопольской, Львовской и Одесской областях.

Как передает портал Народная Правда, об этом на брифинге сказал Максим Степанов, который является министром здравоохранения.

Глава Минздрава отметил, что за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию зафиксировали у 311 детей и 203 медицинских работников, общее количество заразившихся составляет 256 266.

На данный момент зарегистрировали самое большое количество госпитализаций за весь период пандемии — 990 человек.

«Сейчас в больницах находятся более 19 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами», — отметил Степанов.

Также за минувшие сутки в Украине было зафиксировано больше всего летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии — 108.

Напоминаем, что МОН рекомендует перевести школи на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что 10 октября епидситуация в Украине не идет на улучшение. За все время пандемии пидтвердилося 256266 случая заражения Коронавирусные инфекцией.