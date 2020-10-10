Второй тур дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Джо Байденом отменен. Об этом сообщает иточник The Washington Post.

Как передает портал Народная Правда, второй тур должен был состояться во Флориде 15 октября, но Трамп и Байден сообщили о смене планов на этот день.

«15 октября дебатов не будет. Комиссия сосредоточит свое внимание на подготовке к финальным президентским дебатам», — сообщили представители комиссии по вопросам организации дебатов.

Следующая встреча Трампа и Байдена должна состояться 22 октября в Нэшвилле.

30 сентября состоялся первый тур дебатов. Кандидаты должны были озвучить позиции по шести ключевым темам — борьба с коронавирусом, проблемы безопасности и расовая дискриминация.

Но дебаты превратилась в взаимные обвинения и нарекания и американцы так и не получили ответов на поставленные вопросы.

По результатам первого тура дебатов, Байден опережал Трампа на 10%.

Напоминаем, что сообщалось о перемирие между Арменией и Азербайджаном.

Также на Закарпатье после избиения умер кандидат в депутаты.