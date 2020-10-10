В ночь с 9 на 10 октября произошла автомобильная авария в Одесской области с участием легкового автомобиля Volkswagen Golf грузовика MAN.

Как передает портал Народная правда, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Степановка на трассе Р-33.

В следствии данной трагедии, пострадало два человека, среди них оказался ребенок. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

«33-летний одессит, который ехал в направлении Кучурган, не справился с управлением Volkswagen и въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN», — отметили в полиции.

Обстоятельства данного инцидента выясняют правоохранительные органы.

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