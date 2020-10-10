Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси, сегодня, 10 октября встретился с Виктором Бабарико и остальными оппозиционерами, которые были арестованы. Об этом сообщает источник Пул Первого.

Как передает портал Народная Правда, переговоры происходили в Минском СИЗО КГБ Беларуси. Сообщается, что сами переговоры длились около пяти часов.

На встрече присутствовали: Виктор Барабико, который является кандидатом в президенты Беларуси, его сын Эдуард Барабико, политтехнолог Виталий Шкляров, Лилия Власова — член Координационного совета оппозиции Беларуси и бизнесмен Юрий Воскресенский, который поддерживал протесты в Беларуси.

О содержании и том, как прошли переговоры, пока не сообщается.

Европейский Союз планирует принять санкции против Александра Лукашенко уже в понедельник, 12 октября.

Напоминаем, что был задержан экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.