Армения и Азербайджан договорились о заключении перемирия в следствии многочасовых переговоров в Москве.

Как передает портал Народная Правда, об этом во время брифинга заявил Сергей Лавров, который является главой МИД РФ.

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны завершиться в субботу, 10 октября, в 12:00.

Армения и Азербайджан договорились о четырех основных позициях:

Прекращение огня 10 октября 2020 года с 12.00. После этого начнется обмен пленными и телами тех, кто погиб.



Нюансы режима тишины должны быть согласованы дополнительно.



Армения и Азербайджан приступают к ведению переговоров, в этом им помогают сопредседатели Минской группы ОБСЕ.



Страны дают согласие на неизменность формата переговорного процесса.

Напоминаем, что погибло более 50 мирных жителей в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что Путин зовет в Москву представителей Армении и Азербайджана, а Турция заявляет о готовности отправить военных.