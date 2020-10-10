Александр Качура, который является народным депутатом из фракции Слуга народа, заявил о том, что Украина будет обязана закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, если она покажет свою эффективность в лечении.

Как передает портал Народная Правда, об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

«Если действительно эта вакцина покажет свою эффективность, мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. Если свою эффективность российская вакцина покажет, и действительно будут соответствующие рекомендации, мы обязаны договариваться, закупать», — сказал Качура.

11 августа Владимир Путин, действующий президент Российской Федерации, заявил о том, что в стране зарегистрирована первая вакцина от COVID-19.

В сентябре была начата третья фаза испытаний данной вакцины, в свою очередь, она уже вошла в гражданский оборот — местные СМИ сообщали о том, что вакцину получили люди из групп риска — педагоги и медработники.

Президент РФ не исключает возможности поставки российской вакцины против COVID-19 в Украину.

Напоминаем, что Степанов рассказал о экспериментальном лечении плазмой крови.

Также сообщалось, что в Киеве из-за пациентов с COVID-19 заканчиваются местах в больницах.