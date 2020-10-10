Министерство образования и науки настоятельно рекомендует учебным заведениям перейти в режим дистанционного обучения в течение следующих четырнадцати дней.

Как передает портал Народная Правда, Сергей Шкарлет, который является временно исполняющим обязанности министра образования и науки, написал об этом в своем Telegram-канале.

Как говорит сам Шкарлет, Министерство образования вместе с Минздравом на постоянной основе мониторят ситуацию с количеством заражений коронавирусной инфекцией, в том числе и в учебных заведениях Украины.

«Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей», — написал Сергей Шкарлет.

Также им было подчеркнуто, что вопрос организации обучения должен решаться на местах.

«Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО».

По словам Степанова, главы Минздрава, самое главное на данный момент — не допустить стремительного распространения вируса и сохранить здоровье людей.

Напоминаем, что в Украине новый антирекорд на момент 10 октября.

Также сообщался топ самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом.