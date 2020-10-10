Приватбанк собирается приостановить все онлайн-сервисы и в том числе банковские терминалы и банкоматы в Украине.

Как передает портал Народная Правда, как сообщает Приватбанк, время остановки работы будет 11 октября в период с 00:30 до 7:30, в воскресенье.

Как сообщило официальное представительство банка, причиной данных действий является обновление процессинга Приватбанка.

Напоминаем, что ученая заявила, что проблемы з пенсиями будут в Україні до 2050 года.

Также сообщалось, что украинцам урежут субсидии, когда это случится и как будут считать.