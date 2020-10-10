Максим Степанов, который является главой Министерства здравоохранения Украины, сообщил о том, каким образом в Украине будут приобщать частные лаборатории к проведению тестов на выявление коронавирусой инфекции.

Как передает портал Народная Правда, по словам министра, не каждый в любой момент может обратиться в частную клинику для прохождения тестирования.

«Наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, будет передавать образцы в частные лаборатории, которые уже будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании», — подчеркнул Максим Степанов.

Данный механизм утвердили в следствии того, что ведомство должно контролировать проведение тестов.

«Мы не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги», — добавил министр.

О привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19 сообщили еще вчера, 9 октября. Решение принял Кабмин на заседании.

Тестирование должно проходить бесплатно. Для этого правительство выделило почти 260 млн 889 тыс. грн.

Напоминаем, что сообщалось об экспериментальном лечении коронавируса плазмой крови.

Также в Запорожье родственники умершей от COVID-19 пациентки пытались задушить врача.