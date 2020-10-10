Дональд Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки заявил о том, что мог бы стать донором плазмы крови для лечения других пациентов после того, как сам переболел коронавирусной инфекцией.

«Пока никто не спрашивал, но я готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19. Если врачи захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю», — заявил Трамп во время ответа на вопрос журналиста.

Как передает портал Народная Правда, глава США добавил также, что во время лечения в военном медицинском центре им. Уолтера Рида его тревожила усталость и отсутствие привычного уровня энергии и активности.

Трамп подчеркнул, что находился на лечении три с половиной дня.

Он хотел покинуть госпиталь еще с первого дня, но врачи хотели оставить его на лечении для более длительного наблюдения.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заболел COVID-19. О положительном тесте он сообщил у себя в Twitter. Коронавирус подхватила также и его жена Мелания.

Также напоминаем, что Дональда Трампа выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что “Ремдесивир” та “Биовен” внесут в протокол лечения COVID-19 в Украине.