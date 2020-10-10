Сегодня, 10 октября, в Днепре нашли тело 36-летней женщины, которое было изуродовано, одежда погибшей отсутствовала. Об этом сообщает Информатор.

Как передает портал Народная Правда, тело было обнаружено местной жительницей. Пострадавшая лежала в посадке недалеко от улицы Данилы Нечая, около дома №8.

На теле были обнаружены следы насилия — голову женщины проломили тяжелым тупым предметом, по предварительным данным это был камень, повредив лицо.

Учитывая то, что лицо было изувеченное, погибшую удалось опознать. Причины и обстоятельства этой трагедии в дальнейшем установят эксперты. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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