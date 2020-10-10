Вчера поздно вечером, 9 октября, в Одессе мужчина в состоянии наркотического опьянения пригрозил своей гражданской жене, что взорвет себя вместе с их общими детьми. О событии информирует Нацполиция.
Как передает портал Народная Правда, в тот день мужчина и женщина поссорились между собой и для “решения” конфликтной ситуации одессит решил использовать 5-летнюю дочь и 10-летнего сына — их общих детей.
В течении нескольких часов правоохранительные органы нашли их вместе с мужчиной, который пребывал в неадекватном состоянии, в одном из дворов жилых домов.
Во время обыска злоумышленника в его кармане был найден сверток с наркотическими веществами.
Кроме того, что 37-летний мужчина будет отвечать за домашнее насилие, также ему инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 309 — Хранение наркотических средств.
Дети в результате неадекватных действий отца не пострадали.
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