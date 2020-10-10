Вчера поздно вечером, 9 октября, в Одессе мужчина в состоянии наркотического опьянения пригрозил своей гражданской жене, что взорвет себя вместе с их общими детьми. О событии информирует Нацполиция.

Как передает портал Народная Правда, в тот день мужчина и женщина поссорились между собой и для “решения” конфликтной ситуации одессит решил использовать 5-летнюю дочь и 10-летнего сына — их общих детей.