В полицию обратился руководитель одной из политических партий в конце сентября, он сообщил о том, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером. Об этом сообщает Нацполиция.

Как передает портал Народная правда, выяснилось, что преступник является 33-летним жителем одного из сел Львовской области. 9 октября прицеп марки Автобан нашли у него в гараже.

Правоохранительные органы изъяла украденное, но агитационный баннер партии найти так и не удалось.

Нарушителю светит арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Открыто производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.

Напоминаем, что в Одессе мужчина под наркотиками угрожал подорвать себя с двумя детьми.

Также сообщалось, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка с людьми.