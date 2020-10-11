COVID-19 может проникать в глаза и вызывать серьезные осложнения. Симптоматика зависит от первоначального состояния здоровья человека, который заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народная Правда, об этом сообщается в MedicalХpress. Основанием для такого утверждения стал случай пациентки из Китая, у нее после выздоровления от коронавирусной инфекции развился острый приступ глаукомы, а в анализах тканей ее глаза нашли COVID-19.

«Предполагалось, что глаза могут быть источником как «внутреннего», так и «внешнего» нового коронавируса», – утвердил доктор Аарон Глатт.

Также сообщается, что 64-летняя пациентка была выписана из больницы после двухнедельного пребывания с диагнозом коронавирус. Симптомы отсутствовали, а тестирования показывали отрицательные результаты.

Но примерно через неделю женщина пожаловалась на боль в глазах и потерю зрения.

Пациентка снова была госпитализирована, ей поставили диагноз острая закрытоугольная глаукома и катаракта. Так как лекарства не смогли снизить ее внутриглазное давление, врачи решились на операцию и взяли в ходе операции образцы тканей.

Анализ показал, что COVID-19 проник в ткани глаза женщины. Данный факт подтверждает, что эта ситуация подчеркивает важность защиты глаз во время пандемии.

«Этот случай является доказательством того, что коронавирус может инфицировать не только дыхательную систему, но и ткани глаза», – сообщили ученые-медики.

Напоминаем, что сообщалась статистика распространения по районам столицы на момент 11 октября.

Также в Украине более 261 тыс. Новых случаев заражения момент 11 октября.