Германия, Польша, Чехия и Британия на фоне роста числа заражений COVID-19 вводят новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса.

Как передает портал Народная Правда, в Берлине и Франкфурте-на-Майне бары и рестораны до 31 октября будут закрываться в 23:00. Кроме того, будут ограничены часы работы всех магазинов. Исключение сделано для аптек и автомобильных заправок.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от местных властей территорий, где наблюдается высокое число заражений, в десятидневный срок замедлять скорость распространения COVID-19. В противном случае для них придется ввести жесткие ограничительные меры.

В Польше за последние сутки выявили рекордно высокое для страны число заражений — свыше 4 тысяч, граждан обязали носить маски во всех общественных местах.

В Британии эксперты в области здравоохранения призывают носить маски всех сотрудников офисов в том случае, если они находятся в помещении не одни.

В последние дни ускорились темпы заражения населения COVID-19 в Чехии, власти рассматривают возможность введения режима изоляции. Четвертый день подряд в этой стране регистрируют рекордно высокое число заражений — более 8,6 тысячи.

Напоминаем, что сообщались области Украины с самыми заполненными больничными койками.

Также в ОРДО учебные заведения переходят на дистанционное обучение.