В Украине самая худшая ситуация с заполненностью коек в больницах можно наблюдать в Донецком, Луганском и Одесском регионах.

Как передает портал Народная Правда, об этом сообщил на брифинге Максим Степанов, который является министром здравоохранения. Соответствующие данные опубликованы СНБО.

Заполненность больничных коек в процентном соотношении:

в Донецкой области — 90,8%;

в Луганской области – 85,6%;

в Одесской области – 81,1%;

в Харьковской области – 70,4%;

в Киеве – 66,4%.

Средний общий показатель загруженности больничных коек в Украине составляет 58,6%.

Области, в которых загруженность коек в больницах составляет ниже 50%: Львовская, Тернопольская, Запорожская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Напоминаем, что сообщалась статистика распространения по районам столицы на момент 11 октября.

Также в Украине более 261 тыс. новых случаев заражения на момент 11 октября.