На сегодняшний день, 11 октября, в столице Украины, в Киеве, было зафиксировано 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народная Правда, всего в Киеве за все время пандемии было замечено 27 497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус убил 481 киевлянина, за минувшие сутки скончалось 12 пациентов.

Излечиться от коронавируса получилось у 9 702 жителей столице, за прошедший день выздоровело 75 человека.

Заболело:

290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;



188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;



10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также инфицировано 17 медицинский работников.

В больницы Киева попало 60 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под присмотром врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах столицы:

Деснянском — 126 человек;



Оболонском — 82 человека;



Днепровском — 65 человек.

Напоминаем, что в Украине более 261 тыс. новых случаев заражения на момент 11 октября.

Также в Украине рекордное количество госпитализированных.