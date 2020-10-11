По состоянию на сегодняшний день, 11 октября, в Украине было подтверждено 4 768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии инфицировано 261 034 человека.
Как передает портал Народная Правда, за день из жизни ушло 85 человек, а за все время пандемии скончалось 4 972 пациентов.
Излечилось от страшного недуга 113 507 украинцев, из которых 937 – за минувшие сутки.
Больше всего за прошедшие сутки заразившихся зафиксировано в таких областях:
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- Харьковская области — 593;
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- Киев — 502;
- Хмельницкая — 328.
Сейчас в Украине инфицировано 142 555 человека.
COVID-19 в регионах Украины:
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- Винницкая обл – 7 569 (+103)
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- Волынская обл – 9 645 (+118)
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- Днепропетровская обл – 8 781 (+201)
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- Донецкая обл – 5 649 (+50)
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- Житомирская обл – 8 326 (+302)
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- Закарпатская обл – 10 850 (+89)
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- Запорожская обл – 5 461 (+115)
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- Ивано-Франковская обл – 15 197 (+197)
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- Кировоградская обл – 1 304 (+16)
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- г. Киев – 27 497 (+502)
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- Киевская обл – 11 096 (+204)
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- Львовская обл – 22 588 (+202)
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- Луганская обл – 1 826 (+114)
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- Николаевская обл – 4 546 (+152)
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- Одесская обл – 16 605 (+160)
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- Полтавская обл – 4 377 (+171)
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- Ровенская обл – 14 493 (+234)
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- Сумская обл – 6 862 (+229)
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- Тернопольская обл – 15 798 (+208)
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- Харьковская обл – 24 445 (+593)
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- Херсонская обл – 1 892 (+86)
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- Хмельницкая обл – 8 792 (+328)
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- Черновицкая обл – 16 319 (+182)
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- Черкасская обл – 5 598 (+119)
- Черниговская обл – 5 518 (+93).
Напоминаем, что в Украине новый антирекорд на момент 10 октября.