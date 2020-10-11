По состоянию на сегодняшний день, 11 октября, в Украине было подтверждено 4 768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии инфицировано 261 034 человека.

Как передает портал Народная Правда, за день из жизни ушло 85 человек, а за все время пандемии скончалось 4 972 пациентов.

Излечилось от страшного недуга 113 507 украинцев, из которых 937 – за минувшие сутки.

Больше всего за прошедшие сутки заразившихся зафиксировано в таких областях:

Харьковская области — 593;



Киев — 502;



Хмельницкая — 328.

Сейчас в Украине инфицировано 142 555 человека.

COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл – 7 569 (+103)



Волынская обл – 9 645 (+118)



Днепропетровская обл – 8 781 (+201)



Донецкая обл – 5 649 (+50)



Житомирская обл – 8 326 (+302)



Закарпатская обл – 10 850 (+89)



Запорожская обл – 5 461 (+115)



Ивано-Франковская обл – 15 197 (+197)



Кировоградская обл – 1 304 (+16)



г. Киев – 27 497 (+502)



Киевская обл – 11 096 (+204)



Львовская обл – 22 588 (+202)



Луганская обл – 1 826 (+114)



Николаевская обл – 4 546 (+152)



Одесская обл – 16 605 (+160)



Полтавская обл – 4 377 (+171)



Ровенская обл – 14 493 (+234)



Сумская обл – 6 862 (+229)



Тернопольская обл – 15 798 (+208)



Харьковская обл – 24 445 (+593)



Херсонская обл – 1 892 (+86)



Хмельницкая обл – 8 792 (+328)



Черновицкая обл – 16 319 (+182)



Черкасская обл – 5 598 (+119)



Черниговская обл – 5 518 (+93).

Напоминаем, что в Украине новый антирекорд на момент 10 октября.

Также в Украине рекордное количество госпитализированных.