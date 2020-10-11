На Донбассе, в зоне боевых действий, в течение дня, 10 октября, со стороны российских боевиков было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

«Вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, так огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет», — передавалось в сообщении.

Как передает портал Народная Правда, группировка «ЛНР» вчера, 10 октября, о боевых действиях еще не сообщала. В данной группировке украинских военных обвинили в пуске трех ракет утром, 11 октября, по северной окраине Донецка.

Конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после оккупации Россией Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. РФ отрицает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться только российские добровольцы.

По данным ООН, с апреля 2014-му до 31 июля 2020 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.

Напоминаем, что критическая ситуация с коронавирусом на Донбассе.

Также военный назвал регион Украины, который важно защитить от Путина.