На шестом этапе чемпионата Португалии по ралли Rali Vidreiro 2020 погибла 21-летняя испанская гонщица-штурман Лаура Сальво.

Как передает портал Народная Правда, трагедия случилась на первом спецучастке гонки, автомобиль Peugeot 208 Rally 4 которым управлял пилот Микель Сосиас на большой скорости врезался в дерево.

Через несколько минут на место трагедии прибыла оперативная бригада скорой помощи, но спасти Сальво не удалось.

Позднее, вчера, 10 октября, на официальной странице в социальной сети, организаторы соревнований сообщили об отмене гонки в связи с трагедией.

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