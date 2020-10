Известная экоактивистка Грета Тунберг на своей странице в Twitter в субботу, 10 октября, призвала американцев голосовать на президентских выборах в США за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена», — написала 17-летняя активистка.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020