Известная экоактивистка Грета Тунберг на своей странице в Twitter в субботу, 10 октября, призвала американцев голосовать на президентских выборах в США за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена», — написала 17-летняя активистка.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

Как передает портал Народная Правда, летом 2018 года в Стокгольме Грета Тунберг вышла на одиночный пикет перед зданием парламента и потребовала от властей соблюдения условий Парижского соглашения по климату, которым предусмотрено сокращение вредных выбросов. В противном случае она отказывалась посещать школу.

Широкую известность девушка получила 24 сентября 2019 года после своего эмоционального выступления в ООН. В котором заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата. Обвинив политиков в том, что они думают только о деньгах, а не об экологической безопасности.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Напоминаем, что президент США больше не заразный коронавирусом.

Также Трамп хочет стать донором плазмы крови для больных COVID-19.