Благодаря партнерству Microsoft и розничных сетей по продаже игровых приставок и игр GameStop, состояние Билла Гейтса увеличилось на $2,1 млрд (до $117,2 млрд), а бывшего главы компании Стива Балмера — на $2,6 млрд (до $73,4 млрд). Акции Microsoft выросли за семь дней на 4,7%.

Как передает портал Народная Правда, состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска выросло на $3,5 млрд (до $90,8 млрд), отчасти благодаря аналитику New Street, который спрогнозировал рост стоимости акций Tesla до $578, сославшись на отсутствие значимой конкуренции. В пятницу на закрытии биржи акции Tesla продавались по $434 за акцию.

Бумаги Alphabet (материнская компания Google) выросли за неделю на 3,9% после того, как принадлежащий компании разработчик беспилотных автомобилей Waymo представил свою службу такси без водителя. В результате состояния основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина увеличились на $2,3 млрд и $2,1 млрд соответственно. У Пейджа капитал вырос до $67,7 млрд, у Брина — до $65,8 млрд.

Но наивысший рост активов наблюдается у компании Amazon, состояние основателя и генерального директора Джеффа Безоса и его бывшей жены Маккензи Скотт в сумме выросло почти на $12 млрд за неделю благодаря росту акций. Состояние богатейшего человека планеты за семь дней выросло на $8,8 млрд и составило $193,1 млрд. У его экс-супруги, владеющей 4% акций Amazon, капитал вырос за это время на $3 млрд (состояние — $62,2 млрд).

За неделю акции Amazon подорожали на 5%. Только в пятницу, 9 октября, они выросли на 3% после того, как компания объявила о том, что на большое количество электроники и других товаров будут скидки в дни распродажи 13 и 14 октября для пользователей сервиса Amazon Prime.

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