В столице Украины, в Киеве, сегодня, 11 октября, резким образом увеличился уровень загрязнения воздуха и теперь составляет 98 пунктов при норме в 50. Об этом сообщает Іqair.

Как передает портал Народная Правда, таким образом, можно сделать вывод, что норма загрязнения воздуха превышена в два раза.

В мировом рейтинге по уровню загрязненности воздуха Киев занимает на данный момент 9 место. Но еще утром, в 08.00, столица Украины была на третьем месте, так как загрязненность воздуха составляла 153 пункта.

Первое место в мировом рейтинге уровня загрязнения воздуха занимает Дели, которая в Индии, с индексом 166, на втором месте находится город Дакка, что находится в Бангладеш, с индексом 155, а на третьем — город Мумбаи в Индии с индексом 120.

В сентябре этого года из-за дыма в Киеве показатели загрязненности воздуха также выросли до опасной нормы.

По данным экологического бота по загрязненности воздуха SaveEcoBot, в тот момент, на Осокорках индекс качества составлял 213-163 пункта, на Позняках — 168-132, на Харьковском массиве — 153 при норме 0-50.

Напоминаем, что названа группа крови, которая убивает коронавирус.

Также ученые создали антибиотик, который убивает все бактерии.