В одном из поселков Бериславского района Херсонской области произошла страшная трагедия. 21-летний парень убил своего отца, об этом рассказала мать преступника, которая в окровавленном виде среди ночи прибежала к соседям и рассказала о событии, ей удалось сбежать. Об этом сообщает Нацполиция.

Как передает портал Народная Правда, у женщины обнаружены многочисленные ножевые ранения. Сейчас состояние уже удовлетворительное, но она все еще находится в реанимации.

На месте преступления правоохранительные органы обнаружили тело убитого 61-летнего мужчины, а в 300 метрах от дома — окровавленную одежду злоумышленника.

В результате выяснилось, что посреди ночи произошел конфликт, во время которой парень нанес отцу четыре ножевых удара, а затем начал наносить удары ножом и матери.

Когда пострадавшая сбежала с места преступления, сын разбросал вещи и выбил окна, это было сделано для имитации нападение на дом, также он избавился от окровавленных вещей.

Задержали подозреваемого спустя несколько часов. Он пытался опровергнуть свою причастность к данному преступлению, но доказательства свидетельствовали об обратном.

Возбуждено уголовное производство по двум статьям УКУ: ст. 15 — Покушение на преступление и ч. 2 п. 1 ст. 115 — Умышленное убийство.

Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напоминаем, что в Днепре нашли тело обнаженной женщины с пробитой головой.

Также в Одессе мужчина под наркотиками угрожал взорвать себя с двумя детьми.