В Беларуси, а точнее в центре Минска, возникла большая драка между ОМОНом и протестующими, которые вышли на Марш гордости. Стало известно, что многие люди были жестко задержаны.

Как передает портал Народная Правда, свидетели события сообщают о том, что произошел взрыв возле стелы одной светошумовой гранаты. Несколько сотрудников правоохранительных органов применяли против митингующих слезоточивый газ из баллончиков.

Местные СМИ сообщают, что неизвестные личности в балаклавах и спортивных костюмах с дубинками и ОМОНовцы избивают демонстрантов.

В то же время в МВД Беларуси сообщают, что правоохранительные органы не применяла газ против протестующих.

Напоминаем, что Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО.

Также во время боев за Нагорный Карабах обстреляли старинный собор.