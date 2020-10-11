В городах Беларуси люди вышли на Марш гордости. В результате этого в центр города Минск начали стягивать военную технику, а в одном из районов города стоят бронемашины с пулеметами.

Как передает портал Народная Правда, городские жители сообщают, что заметили около шести БТР со щитами системы Рубеж. Они двигались к площади Государственного флага, возле которого находится Дворец независимости — городская резиденция Александра Лукашенко, действующего президента Беларуси.

Также вместе с БТР в колонне было несколько грузовиков с колючей проволокой и военных грузовиков.

Начались первые задержания возле кинотеатра Москва. Омоновцы подбежали к мужчине, который проезжал на велосипеде, столкнули его и забрали. Также задержали ряд журналистов, которых отвезли для проверки документов в Октябрьский РУВД.

Также местные СМИ сообщают о традиционном отключении интернета.

Напоминаем, что Чехия приняла на лечение 43 потерпевших из Беларуси.

Также сообщалось, что Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО.