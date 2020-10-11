Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что город Гянджа, который находится на границе с Нагорным Карабахом, подвергся обстрелу со стороны Армении.

Как передает портал Народная Правда, исходя из информации МЧС Азербайджана, одна из ракет попала в жилое здание и разрушила его.

В то же время, Министерство обороны Армении отрицает информацию о том, что совершался обстрел города Гянджа в Азербайджане.

Блогер WarGonzo в своем Telegram-канале сообщил о том, что ВС Азербайджана применили по Степанакерту касетные боеприпасы.

«Из десятка реактивных снарядов РСЗО «Смерч» на город высыпались сотни гранат. Всю ночь просыпались от разрывов», – утверждает блогер.

Напоминаем, что сообщалось о перемирии между Арменией и Азербайджаном.

Также вчера, 10 октября, погибло приблизительно 50 мирных жителей в Нагорном Карабахе.