В Донецкой области все образовательные учреждения переходят на дистанционную форму обучение, об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.

«С 12 октября 2020 и до особого распоряжения руководителя организаций и учреждений всех форм собственности, которые предоставляются образовательные услуги, обязаны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционного образовательных технологий», — пишется в сообщении штаба по борьбе с COVID-19.

Как передает портал Народная Правда, в оккупированной части Донецкой области школы ушли на осенние каникулы с 5 до 25 октября.

Вчера, 10 октября, Павел Лисянский, который является представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях, сообщил о том, что ситуация с распространение COVID-19 в оккупированной части Донецкой и Луганской областей находится в критическом состоянии.

Контролируемые Россией боевики проводят массовые мероприятия на оккупированной территории во время принятия карантинных мероприятий, численность которых может превышать сотню человек.

Напоминаем, что МОН рекомендует перевести школы на дистанционное обучение.