Вознесеновский районный суд города Запорожье приговорил 23-летнего местного жителя к 7 годам тюрьмы в связи с насилованием своей трехлетней крестницы и снятием процесса на видео. Об этом сообщает Єдиний реєстр судових рішень.

Как передает портал Народная Правда, вину преступник признал, но попытался оправдаться тем, что якобы проводил журналистское расследование для разоблачения педофилов, которые распространяют детскую порнографию в Интернет.

Молодой человек учился на факультете журналистики и работал оператором на местном телеканале.

На работе и в высшем учебном заведении о нем говорят только положительное и с трудом могут поверить в то, что он на такое способен.

В приговоре суда написано, что факт насилия над ребенком состоялся 3 января 2019 года, когда парень был в гостях у своей знакомой. Он касался ее дочери руками и половым органом, а также другими предметами в интимных частях тела, совершая разного рода манипуляции и снимая все на телефон.

Задержали подозреваемого в июне 2019 года. Дома у него нашли много фото и видео с детской порнографией, которые он выкладывал в Telegram-канал.

Напоминаем, что гонщик-штурман погибла во время чемпионата по ралли в Португалии.

Также в Днепре обнаружили тело оголенной женщины с пробитой головою.