Во Львове отравились угарным газом жители пятиэтажного дома. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Как передает портал Народная Правда, в следствии отравления человек в возрасте 18 лет скончался на месте, половую принадлежность не сообщают. Двое пострадавших 1980 и 2006 года рождения в состоянии различной степени тяжести отравления госпитализировали в львовскую больницу.

Львовгаза, аварийная бригада, прекратила подачу газа в квартиру, оборудованную ПГ-4 и двухфункциональным котлом. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

По предварительным данным, произошло отравление угарным газом из-за неисправности газового котла.

Напоминаем, что Киев находится в десятке городов с самым загрязненным воздухом.

Также названы новые симптоми коронавируса.