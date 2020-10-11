В субботу 10 октября на параде, приуроченным к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, КНДР продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), дальность которой составляет более 12000 км., способной достичь любой точки материковой части США. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает портал Народная Правда, в тот же день в оборонном ведомстве США заявили, что Пентагон в курсе проведённого парада в северокорейской столице и приступил к изучению сведений, новой межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи. Подчеркнув, что ведомство находится в постоянном контакте с американскими союзниками в регионе.

В свою очередь в госдепе США сообщили, что призывают КНДР к продолжению предметных переговоров для достижения полной денуклеаризации региона и по-прежнему руководствуются договорённостями между президентом США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына достигнутых на переговорах в Сингапуре.

Напомним, что в конце июля Евросоюз на год продлил ограничительные меры в отношении КНДР. Санкции распространяются на лиц участвовавших в программах КНДР, связанных разработкой баллистических ракет, ядерного и других видов вооружения.

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