Боевики на Донбассе попались на использовании почти всех типов российских беспилотников, которые есть на вооружении армии РФ.

Так, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что на Донбассе во время формирования первого и второго корпусов оккупанты создали отдельные роты БПЛА.

Подробности передает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Скибицкого, качество российских беспилотников резко снизилась. Это связано с введением против России международных экономических санкций. Ранее на БПЛА оккупантов, которые украинские воины сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства. Однако иностранные комплектующие иссякли.

Также, российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты собственные комплектующие, но их качество гораздо ниже того, которое имеют детали иностранного производства. Поэтому процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации затормозился.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве 11 октября скончался 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина, которого ранили в апреле в зоне ООС на Донбассе.

Тем временем, власть готовится к любому сценарию развития событий на востоке страны, но приоритетным для Украины является дипломатический путь решения вооруженного конфликта на Донбассе.