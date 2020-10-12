Ученые, которые исследуют COVID-19, назвали новые нетипичные симптомы, которые могут проявляться во время заражения коронавирусой инфекцией. Людям советуют обращать внимание на боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Об этом сообщает Daily Mail.

Как передает портал Народная Правда, данные симптомы выяснились после исследования, которое показало, что лишь каждый пятый житель Великобритании выбирает самоизоляцию.

Но новые симптомы заражения коронавирусной инфекцией не собираются добавлять в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), чтобы не перезагрузить количество мест, в которых проходят тестирование.

В то же время, ученые выяснили такую закономерность, что женщины более склонны к заболеванию коронавирусной инфекцией, так как они чаще выполняют работу по дому и подвергаются воздействию микробов от других членов семьи.

Напоминаем, что сообщались области с самыми заполненными больничными койками.

Также у ОРДО учебные заведения переходят на дистанционное обучение.