14 октября отмечается День защитника Украины.



Как информирует НАРОДНАЯ ПРАВДА, по случаю праздника в разных регионах Украины пройдут торжественные марши, выставки, концерты.

День защитника Украины празднуют не так давно. Это праздник установлен 14 октября 2014 указом президента Украины Петра Порошенко.

В этот день чествуют мужество и героизм защитников независимости и территориальной целостности Украины.

Кстати, во время одного из своих недавних выступлений Порошенко подчеркнул, что День защитника Украины, не является только мужским праздником, ведь сейчас 55 тысяч девушек служат в рядах ВСУ.

В этот день поздравляют не только военных, но и волонтеров, которые помогают защитникам Украины отвоевывать ее территориальную целостность.

Также в этот день чтят павших за свободу и независимость Украины.

Напомним, что 14 октября в Украине также отмечают День украинского казачества, день создания Украинской повстанческой армии и большой христианский праздник, который особо почитает наш народ, — Покров Пресвятой Богородицы.