Курс доллара установленный Национальным банком Украины на 12 октября, составляет 28,20 гривен.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Курс доллара на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне: 28,2098 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 9 октября составляет 28,2836 гривен за 1 доллар.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко ранее говорила, что в Украине проблемы с выплатами пенсий будут продолжаться до 2050 года. Только после этой даты на пенсию будет выходить меньшее количество людей, ведь в 90-е годы рождаемость резко сократилась.

Как известно ранее, премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что через 15 лет в Украине не будут платить пенсии.