Евросоюз не планирует повторно вводить всеобщий карантин с закрытием границы.

Так, Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.

Подробности сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.

«Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Система основана на общих критериях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина», — заявила она.

Как мы уже сообщали ранее, компьютерную томографию и рентген пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19) должны проводить бесплатно. Чтобы получить услугу бесплатно, требуется соответствующее направление на диагностику от семейного или лечащего врача.

А также, в Украине больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, заполнены уже на 60,9%.