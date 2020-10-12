Совет Европейского союза продлил на год, вплоть до 16 октября 2021 года включительно, санкции в отношении РФ из-за применения химического оружия. Одновременно с этим Германия и Франция подготовили предложения по санкциям после инцидента с отравлением Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Антироссийские ограничительные меры введены в том числе по делу отравления Скрипалей: «В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек – пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех – с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери».

В частности, среди фигурантов «черного списка» есть сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов (Великобритания обвиняет их в химатаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери).

Также санкции введены в отношении одной организации – сирийского Центра научных исследований и изысканий.