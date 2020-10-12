Российский певец Филипп Киркоров назвал оккупированный полуостров Крым своим «любимым курортом в России». Также звезда выразила «сожаление» в связи с тем, что он не успел посетить его из-за высокой загруженности отелей во время пандемии COVID-19.

Подробности сообщает издание «Новости Крыма».

«Не получилось отдохнуть в Крыму. Карантин и коронавирус перемешали все планы, а когда все разрешилось, дернулись сюда, а мест уже нет», — процитировало издание музыканта, который также отметил, что в республике «неважно, звезда ты или политик, все в порядке очереди, и это хорошо».

Любимыми местами Киркоров на оккупированном полуострове являются Ялта, Байдарские ворота и Форосская церковь.

Кроме того, он добавил, что в следующем году он «позаботится о планировании отдыха заранее».

Как мы уже рассказывали ранее, в оккупированном Крыму у местных жителей из кранов потекла вода черного цвета . Все это происходит на фоне катастрофической проблем с пресной водой на полуострове.

Тем временем, Россия хочет решить проблему с водой в Крыму при помощи шаров из полимеров.