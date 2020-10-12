Осенние каникулы в киевских школах не будут переносить, ученики уйдут на отдых 21 октября.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса. Он также пояснил, что если детей отправить раньше на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране.

Рубан отмечает, что сейчас нужно, чтобы проиммунизировались 60-80% населения:

«Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя».

Напомним, ранее в Министерстве образования заявляли, что будут рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.

Коронавирус в Украине — главные новости на 12 октября

В Украине от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались уже трое детей.

Всего в Украине с начала пандемии умерли 5 015 человек с COVID-19.

Украина занимает лидирующие позиции в распространении коронавирусной инфекции (COVID-19).

Врач опроверг информацию о том, что коронавирусную инфекцию (COVID-19) можно перенести без симптомов.

В Украине за последние три месяца в 5 раз увеличился прирост заболевших пневмонией.

Заведующий лабораторией Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский считает, что Украина переживает лишь первую волну COVID-19 и за 7 месяцев карантина украинцы не получили иммунной прослойки.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что компьютерную томографию и рентген пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19) должны проводить бесплатно.

В Киеве и 5 областях больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, заполнены уже на 70 и более процентов.