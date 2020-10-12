В Украине больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, заполнены уже на 60,9%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

При этом есть области, где заполненность коек превышает 70% и более (речь о подтвержденных и подозрительных случаях).

Донецкая область — 95,4%,

Луганская 93,7%,

Одесская — 76,7%

Харьковская — 72,3%,

Киев — 70,9%,

Днепропетровская — 70,2%,

Винницкая — 66,6%,

Николаевская — 64,2%,

Коронавирус — главные новости на 12 октября

В Украине от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались уже трое детей. Всего в Украине с начала пандемии умерли уже 5 015 человек с COVID-19.

Украина уже занимает лидирующие позиции в распространении коронавирусной инфекции (COVID-19).

Врач опроверг информацию о том, что коронавирусную инфекцию (COVID-19) можно перенести без симптомов.

В Украине за последние три месяца в 5 раз увеличился прирост заболевших пневмонией.

Заведующий лабораторией Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский считает, что Украина переживает лишь первую волну COVID-19 и за 7 месяцев карантина украинцы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что компьютерную томографию и рентген пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19) должны проводить бесплатно