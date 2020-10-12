Вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни (COVID-19), может оставаться инфекционным на бумажных банкнотах, экранах смартфонов и нержавеющей стали в течение 28 дней.

Об этом сообщает BBC.

Согласно результатам исследований национального научного агентства Австралии, вирус SARS-Cov-2 может жить на поверхностях гораздо дольше, чем считалось ранее.

Отметим, вирус чаще всего передается, когда люди кашляют, чихают или разговаривают. Эксперты также предупреждают, что вирус может распространяться в виде летающих частиц в воздухе или находиться на таких поверхностях, как металл, бумага и пластик. Исследования показывают, что на банкнотах и стекле SARS-Cov-2 может жить в течение 2-3 дней, на пластике и нержавеющей стали — до 6 дней.

Однако последнее исследование австралийского агентства CSIRO показало, что вирус способен жить в течение 28 дней и при температуре 20°C (комнатная) на таких поверхностях, как стекло экрана смартфона, пластик и деньги. Вирус обычного гриппа может жить при таких условиях 17 дней.

Исследование также показало, что вирус выживал меньше времени при более высоких температурах, а переставал быть инфекционным в течение 24 часов при температуре 40°C на некоторых поверхностях.

Напомним, в Украине от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались уже трое детей. Всего в Украине с начала пандемии умерли уже 5 015 человек с COVID-19.

Также сообщалось о том, что Украина уже занимает лидирующие позиции в распространении коронавирусной инфекции (COVID-19).

Врач опроверг информацию о том, что коронавирусную инфекцию (COVID-19) можно перенести без симптомов.