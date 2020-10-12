Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №20.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутатская фракция «Единство».

Биография, семья, хобби

Родился 31 августа 1987 в Праге (Чешская Республика). Отец, Крымчак Александр Иванович, согласно официальной биографии депутата — военнослужащий, по другим данным — солист Национального театра оперы и балета им. Т. Шевченко.

Мать, Крымчак Ирина Васильевна — преподаватель музыки.

В браке. Жена — Масол Дарья Игоревна, внучка экс-премьер-министра Украины Виталия Масола. Воспитывает трех дочерей: Марию, Анастасию и Елизавету.

Скандалы

поливочные машины имени Сергея Крымчака и именные скамейки.

13 сентября 2017 Сергей Крымчак был задержан детективами НАБУ. По версии следствия, в 2010-2011 гг. он, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, организовал преступную схему по завладению трех земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, общей стоимостью более 3500000 грн. Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 1400000 грн.

Крымчак внес деньги вскоре после ареста и вышел на свободу. Соломенский районный суд Киева арестовал три компании депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и автомобиль Mercedes-Benz ML 350, который принадлежит его жене.

В феврале 2019 САП сообщила о подозрении Сергею Крымчаку. Ему вменяют незаконное завладение шестью земельными участками.

14 августа 2019 в Шевченковском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу Сергея Крымчака, бывшего секретаря земельной комиссии Киевского горсовета, который обвиняется в завладении земельными участками.

Декларация

В 2017 году (в 2018 полноценная ежегодная декларация не подавалась) Сергей Крымчак задекларировал 76 тыс. грн, денежные активы жены составляют 1,240 млн. грн. и $ 3100.

Годовой доход депутата составил 9 млн. грн. (Зарплата, дивиденды, гонорары и другие выплаты). Доход жены — 1162000. грн. (Пенсия, гонорары и другие выплаты).

Из недвижимого имущества депутату принадлежат три квартиры в Киеве. Из ценного движимого имущества — часы Chanel.

В семье три автомобиля: два Mercedes-Benz ML 350 и Mercedes-Benz GLE coupe.

Ссылки

Общественная приемная: ул. Драгоманова, 31-б, оф. №4, (044) 570-17-17

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС https://kmr.gov.ua/uk/users/krumchak

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Отчет депутата за 2018