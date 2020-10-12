Власть готовится к любому сценарию развития событий на востоке страны, но приоритетным для Украины является дипломатический путь решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Такое заявление в интервью турецкому телеканалу TRT Russian сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию. Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках», – рассказал дипломат.

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