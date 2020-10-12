В Центральной избирательной комиссии не рекомендуют украинцам пользоваться приложением «Дия» при голосовании на местных выборах.

Об этом в Facebook сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Украинцев просят приходить на избирательный участок с паспортом в виде книги или ID-карты. Дело в том, что предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении «Дия» можно только при условии наличия у участковой избирательной комиссии технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт. Сейчас таких устройств нет.

Более того, чтобы установить личность избирателя, члены УИК будут вынуждены просить снять маску.

Гатауллина также обращает внимание на то, что при проверке паспорта страницу с местом регистрации проверять не нужно, а отсутствие в паспорте, вклеенного в 25 или 45 лет, фото не является основанием для не выдачи бюллетеня.

Напомним, опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что по результатам рейтинга партий на местных выборах пятипроцентный барьер преодолевают 5 партий.

На Закарпатье умер кандидат в депутаты от «Оппозиционной платформы» Павел Седляр, которого избили 4 октября.