В Афинах (Греция) напали на бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили.

Об этом он сообщил у себя в Facebook. В своем сообщении он благодарит греческую полицию «за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование на провокацию».

Грузинский телеканал Mtavari сообщает, что у входа в здание, где должна была пройти встреча Саакашвили с грузинскими эмигрантами, на него напал с кулаками неизвестный мужчина. В итоге началась паника, кто-то распылил слезоточивый газ. На место срочно прибыли копы. Во время инцидента пострадали несколько человек.